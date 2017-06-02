Лондон, 2 июня, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Терезу Мэй обвинили в трусости за то, что она отказалась принимать участие в телевизионных дебатах на BBC, передает 1 июня Der Merkur.

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании отказалась участвовать в дебатах 31 мая в рамках предвыборной гонки и отправила вместо себя министра внутренних дел Амбера Рудда.

Лидер оппозиции, председатель лейбористов Джереми Корбин назвал отказ Мэй принимать участие в дебатах за несколько часов до их начала «невежественным» поступком по отношению к избирателям.

В ходе дебатов обсуждались вопросы, связанные с Brexit, политикой безопасности, миграционной политикой, защитой климата и экономикой.

Лидер партии Зеленых Кэролайн Лукас назвала поступок Мэй «актом крайней трусости».

Эксперты связывают отказ главы правительства с тем, что, согласно недавним социологическим опросам, партия Мэй потеряла поддержку избирателей и может потерять на выборах большинство мест в нижней палате.