Улан-Удэ, 2 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Монголия приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если ученые придут к заключению, что негативного эффекта не будет. Об этом на встрече с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат.

Izo-life.ru Озеро Байкал

По словам премьер-министра Монголии, в настоящее время обсуждается создание совместной исследовательской группы для анализа возможных последствий для экологии Байкала от строительства ГЭС.

«Мы, монголы, также очень бережно относимся к Байкалу, всемирному наследию всего человечества. Наша позиция такова: если наша совместная исследовательская группа придет к заключению, что не будет негативных последствий, то мы приступим к строительству ГЭС. Если будет строго доказано, что влияние негативно, монгольская сторона примет решение об отказе от строительства», — сказал Жаргалтулгын Эрдэнэбат.

Однако, по словам Цыденова, озеро уже мелеет на фоне засухи, и «строительство гидроэлектростанции, безусловно, ухудшит состояние озера Байкал».

«Наши ученые готовы в рамках совместной рабочей группы продолжить изучение данного вопроса. Мы считаем, что строительство ГЭС, безусловно, негативно повлияет на экосистему Байкала, вопрос сейчас стоит в оценке масштабов», — сказал врио главы республики.

По мнению Цыденова, в качестве альтернативы есть смысл обсуждать прямые поставки газа на территорию Монголии.

«В повестке стоит вопрос газификации Бурятии, однако из-за незначительного объема потребления в Бурятии экономическая эффективность строительства газовой трубы крайне низка. Если мы объединим потребление Бурятии и Монголии, тогда можем увидеть другую экономическую эффективность», — считает Алексей Цыденов. Руководитель Бурятии также напомнил, что Монголия является перспективным направлением для развития солнечной энергетики.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос строительства ГЭС Монголии является крайне важным. Экологи и жители Бурятии и Иркутской области в большинстве своем считают, что это крайне негативно повлияет на состояние озера Байкал.

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Напомним, проект по строительству Шурэнской гидроэлектростанции, который в настоящее время рассматривается правительством Монголии, включает в себя сооружение плотины и водохранилища на участке реки Селенги, расположенном на территории Монголии. В случае реализации проекта «Шурэнская ГЭС» Монголия рассчитывает обеспечить себя необходимой энергией, ускорив тем самым экономическое развитие.

Селенга — река, впадающая в Байкал и обеспечивающая до половины ежегодного притока воды в озеро.

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В марте в Бурятии, а затем в мае в Иркутской области состоялись общественные слушания по строительству ГЭС на Селенге. И, по словам экологов, участвовавших в общественных консультациях, жители обоих регионов практически единогласно выступили против строительства монгольских ГЭС.