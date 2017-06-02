Южно-Сахалинск, 2 июня, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Сахалинская область в 2016 году не освоила 9,4 млрд бюджетных рублей. Средства могли быть потрачены на повышение зарплат медикам, переселение из ветхого жилья и прочие неотложные нужды. Депутаты Сахалинской Облдумы заслушали доклад регионального Минфина об исполнении бюджета за 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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Из доклада следовало, что доходы Сахалинской области в 2016 году составили 137,8 млрд рублей, что превысило первоначальный план на 3,6%. Потратила область 141 млрд. Дефицит составил 3,2 млрд.

Дефицит во многом носит искусственный характер: область вполне могла бы жить по средствам, однако велик страх, что регион могут счесть слишком богатым и начать «отбирать излишки». Изначально Минфин планировал дефицит в 17,4 млрд. Однако область получила 4,8 млрд рублей незапланированных доходов, да еще на 9,4 млрд недоработали исполнители, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Львиную долю, 69%, всех доходов региону традиционно принесла нефтегазовая отрасль. А нетрадиционно — доходы от этой отрасли сократились почти в два раза по сравнению с 2015 годом. Зато доходы от других отраслей заметно выросли.

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На 1,7 млрд увеличились поступления доходов от прибыли организаций, на 1,2 млрд — с доходов физических лиц. На 1 млрд рублей выросли налоги с имущества организаций, что, по мнению министра финансов Анны Харченко, свидетельствует о росте экономики.

Правда, министр тут же поправилась: основные отчисления произведены Корпорацией развития Сахалинской области. А эта организация всего лишь занимается распределением областных денег, а неиспользуемые миллиарды сдает в банки, под проценты. Временно «простаивающие» без дела миллиарды размещала и область, на депозитах, благодаря чему получила 5 млрд рублей.

Нарекания регионального Минфина вызвала работа муниципалитетов по собираемости налоговых доходов: муниципалы просили передать эти сборы на их уровень, передали, в результате недоимка растет день ото дня: работу по собираемости налогов проводить некому.

С 2013 года на Сахалине и Курилах недоимка по НДФЛ выросла на 64%, до 181 млн рублей. Не лучше ситуация и по еще одному «муниципальному» налогу — транспортному: здесь за тот же период недоимка составила 663 млн. И такая картина роста — почти по всем видам налоговых отчислений.

Подсчитали и расходы. Так, сахалинская Облдума обошлась налогоплательщикам в 2016 году в 321 млн рублей, а региональное правительство — в 1,88 млрд.

42,5 млрд было вложено в национальную экономику, 22,2 — в ЖКХ, 18,2 в здравоохранение, 15,2 в социальную сферу.

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Инвестиции в экономику региона в 2016 году снизились более, чем в два раза. 15,7 млрд рублей область потратила на обеспечение транспортной доступности Сахалина и Курил. А на дорожное хозяйство потратили 14,6 млрд рублей

Недовольство парламентариев вызвало обсуждение эффективности использования бюджетных средств. Как выяснилось из доклада министра финансов, 9,4 млрд рублей область в 2016 году не освоила.

«170 млн не использованы на повышение зарплат медицинским работникам. Еще 500 млн — на переселение людей их ветхого жилья», — подчеркнула депутат Светлана Иванова.

Министр финансов поторопилась сообщить, что «зарплаты медикам повышены. Но деньги все равно остались».

На вопрос депутата «почему же они не были потрачены во имя жизни и здоровья людей?», министр не ответила.

Много нареканий вызвало и качество исполнения работ, которые оплачиваются из бюджета. Особенно это касается работ по благоустройству. Депутаты отметили, что в некоторых местах работы выполняются так, что лучше бы не выполнялись вовсе.

Никаких поручений областному правительству по ликвидации недочетов и недоработок не последовало. Парламентарии всё одобрили, подняв руки. Воздержались от голосования только коммунисты, которые в Облдуме в меньшинстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область лидирует среди регионов России по количеству жилья с туалетами на улицах. Достойного жилья сахалинцам не хватает, темпы его старения рискуют обогнать темпы строительства. По данным на февраль 2017 года, Сахалинская область занимает 80 из 85 возможных место по благоустройству жилища. Запредельная доля «туалетов на морозе» отбрасывает богатейший ресурсами регион на нижнюю строчку общероссийского рейтинга.

Только в 2016 году прокуратура Сахалинской области вскрыла 800 нарушений в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.