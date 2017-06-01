Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о строительстве третьей очереди АЭС «Куданкулам». Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом», это произошло 1 июня в Санкт-Петербурге, в ходе XVIII Ежегодного российско-индийского саммита.

Petr Pavlicek IAEA АЭС Куданкулам

Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду (Индия), а также межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта. Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам». Документы, необходимые для начала строительства третьей очереди атомной станции, определяют обязательства сторон, стоимость и другие существенные условия сотрудничества.

«Подписаны исключительно важные документы, над которыми велась интенсивная совместная работа последние месяцы, — заявил президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко. — В настоящее время выполнены все формальности для того, чтобы проект сооружения по российским технологиям двух новых энергоблоков АЭС «Куданкулам» был окончательно запущен. Хочу с удовлетворением отметить, что реализация проекта таким образом переведена в практическую фазу. Мы высоко оцениваем совместную работу с индийскими коллегами по строительству АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду».

Напомним, в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке «Куданкулам», а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых площадках в Республике Индии от 5 декабря 2008 г. стороны построили и сдали в эксплуатацию энергоблоки № 1, № 2, и приступили к плану реализации проекта сооружения энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» с реакторными установками ВВЭР-1000 МВт каждый. 10.04.2014 подписано ГРС по сооружению Блоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам».

В январе 2016 года Индийский регулятор выдал разрешение на начало строительства энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам». Сейчас ведутся работы по их сооружению, заливка первого бетона планируется в конце июня 2017 года.