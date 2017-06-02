Казань, 2 июня, 2017, 05:37 — ИА Регнум.

В Казани 18 июня в связи с первым матчем Кубка конфедераций FIFA 2017 начинает работать временный «сухой закон». Ограничения действуют не только в этот день, но и 22, 24, 28 июня. Продавать алкоголь в эти дни можно только в ресторанах, исключение сделано лишь для пива и пивных напитков в розлив. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, документ, подписанный главой правительства Татарии Алексеем Песошиным, содержит также границы территорий, где запрещено распитие алкоголя.

Fifa.com Кубок конфедерации FIFA 2017

В список попали улицы вокруг стадиона «Казань Арена», значительная часть улиц около железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2». Распивать алкогольную продукцию запрещено и в зданиях, которые прилагают к международному аэропорту «Казань».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи Кубка в четырёх городах России пройдут с 17 июня по 2 июля, но в Казани первая игра запланирована на 18 июня. В ней сойдутся команды Португалии и Мексики. Следующий матч намечен на 22 июня: Германия — Чили, а 24 июня российская команда сразится с мексиканской. Полуфинал Кубка Конфедераций также пройдёт в Казани — 28 июня.

В период прохождения игр в Казани на ряде участков введут ограничение движения транспорта, а в дни матчей оно будет увеличено на 5 часов до начала и на 3 часа после завершения.

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Кроме того, в связи с прохождением Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани с 1 июня начало действовать ограничение на проведение публичных мероприятий. Под них отведены три площадки и действует ограничение на количество участников — не более 150 человек. Мораторий продлится до 12 июля.