Берлин, 2 июня, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступил с критикой адрес канцлера Германии Ангелы Меркель из-за ее согласия увеличить оборонные расходы в рамках НАТО, пишет 1 июня Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Шульц ссылается на то, что Меркель в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе в одностороннем порядке согласилась на обещание увеличить своих расходы на борону до 2% от ВВП до 2024 года.

Это она подтвердила «свою» приверженность также на прошедшем саммите НАТО в Брюсселе 25 мая.

«Как в Уэльсе, так и в Брюсселе канцлер не предупредила ни бундестаг, ни любой другой орган», — отмечает Шульц.

Социал-демократ также подчеркнул, что не понимает, каким образом добиться увеличение оборонных расходов.

«Тем не менее, Германия готова повысить расходы на оборону, но мы не готовы сказать, что подчиняемся логике США», — добавил он, ссылаясь на то, что именно Вашингтон требует от своих партнеров по НАТО выполнения данных обещаний.

Напомним, что 23 из 28 стран НАТО по-прежнему не выполняют обещание повышать оборонные расходы.

Германия, по мнению Трампа, является одной из тех «стран-нарушителей»: она выделяет на данную сферу только 1,2% от ВВП ежегодно.