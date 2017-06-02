Якутск, 2 июня, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Консолидация энергообъектов на базе «Якутскэнерго», снижение издержек и применение наиболее эффективных современных технологий стали пунктами соглашения, заключённого между «Русгидро» и правительством Якутии на Петербургском международном экономическом форуме. Основная суть оформленных договорённостей — взаимодействие с целью надёжного тепло‑ и энергоснабжения жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании.

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Совместно власти республики и ПАО «Русгидро» намерены перевести часть энергосетей Якутии в госсобственность. Речь идёт о 25-процентной доле участия региона в «Якутскэнерго». Как ожидается, эти изменения повысят надёжность снабжения потребителей электричеством. Дело в том, что устранять быстро аварии на линиях трудно из-за необходимости искать многочисленных хозяев сетей и согласовывать с ними проведение ремонтных работ, объяснили в пресс-службе правительства Якутии. Там надеются, что эту проблему позволит решить включение таких объектов в уставной капитал «Якутскэнерго».

В заключённом соглашении также прописано, что «Русгидро» займётся оптимизацией локальной энергетики, развитием возобновляемых источников энергии, снижением издержек и применением наиболее эффективных и современных технологий. Кроме того, крупнейший энергохолдинг при наличии подтверждённых источников финансирования будет реализовывать на территории республики новые проекты, признанные приоритетными в Якутии.

Республика со своей стороны обещала «Русгидро» содействие в оформлении землеотводов, разрешений на строительство, согласовании проектной документации энергетических объектов. Якутия также рассматривает возможность предоставления компании субсидий и налоговых льгот (включая налог на имущество), в случае, если она будет реализовывать на территории региона инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Якутии «Русгидро» сейчас осуществляет строительство первую очереди ГРЭС-2, которое должно было завершится ещё в 2015 году. Новым сроком запуска приоритетного для республики энергообъекта теперь называется конец 2017 года. В задержке Счётная палата РФ винит «Русгидро», а именно низкое качество её управления строительными объектами.

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