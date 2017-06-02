Каракас, 2 июня, 2017, 05:21 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен вынести на референдум проект новой конституции страны. С соответствующим заявлением он выступил в эфире государственного телевидения.

Twitter.comNicolasMaduro Николас Мадуро. Демонстрация

«Новая реформированная конституция будет вынесена на консультативный референдум, чтобы народ решил, согласен он с ней или нет», — заявил глава государства.

Реформированием основного закона страны займётся созываемая по инициативе Николаса Мадуро Конституционная ассамблея.

Контролируемый оппозицией парламент заранее отказался новый орган, что вызвало новую волну акций протеста. Тем временем Верховный суд постановил, что президент вправе созвать КА без проведения референдума, так как это решение будет принято «во исполнение национального суверенитета».

Напомним, решение созвать «народную Конституционную ассамблею» — орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес оппозиционному парламенту, и сможет вносить изменения в Конституцию — Николас Мадуро объявил в начале мая.

На фоне обострения политического противостояния между парламентом и правительством Мадуро в Венесуэле с начала апреля продолжаются акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с полицией, массовыми беспорядками и случаями мародёрства. За время волнений в стране погибли уже более 60 человек, ещё свыше тысячи человек получили ранения.