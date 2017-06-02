Казань, 2 июня, 2017, 05:15 — ИА Регнум.

Мэрия Казани объяснила перенос международной экскурсии «Велоночь» с 10 июня на 5 августа ограничением движения транспорта и подготовкой к Кубку конфедераций FIFA 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com FIFA

Напомним, в связи с прохождением Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани с 1 июня начало действовать ограничение на проведение публичных мероприятий. Под них отведены три площадки и действует ограничение на количество участников — не более 150 человек. Мораторий продлится до 12 июля.

Читайте также: «Больше 150 не собираться»: Казань готовится к Кубку Конфедераций

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экскурсия на велосипедах должна была состояться с 20:00 10 июня и продлиться до 2:00 следующего дня. Участникам велоэкскурсии в рамках прямой трансляции на «БИМ-Радио» расскажут о романтиках-меценатах. «Велоночь» пройдёт по улицам центральной части Казани, по микрорайонам Горки, Танкодром и выйдет на набережную озера Кабан.

Проект «Велоночь» стартовал в городах мира с 2007 года. В этот раз кроме Казани в России она состоится в Иркутске, Красноярске, Сергиевом Посаде, но мероприятия пройдут не в один день. В 2016 году велопробег принимала Тула.