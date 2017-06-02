Берлин, 2 июня, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Немецкое руководство приняло решение изменить курс депортации афганских беженцев, сообщает 1 июня Der Spiegel.

Freedom House Беженцы

В связи с терактом в столице Афганистане 31 мая, многие жители Германии, а также депутаты бундестага призвали к отмене депортации афганцев.

Они подчеркивают, что со стороны Германии это выглядит «цинично» — оправлять беженцев в страну, «объятую серьезной опасностью» для мирных жителей.

Однако изменение курса не означает отказ от депортации: сначала из страны будут высланы преступники, затем нарушители общественного порядка, вместе с ними добровольцы, которым Германия платит определенную сумму, и только после этого те лица, которым было отказано в предоставлении убежища на территории Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, после теракта в Кабуле представители Социал-демократической партии Германии и партия Зеленых наряду с правозащитными организациями требуют в целом отменить депортацию афганских беженцев.

Напомним, что 31 мая в столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв.

Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в самом центре городе.

По меньшей мере 80 человек погибли, еще порядка 350 человек получили ранения.