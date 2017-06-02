Москва, 2 июня, 2017, 05:12 — ИА Регнум. "Нам очень долго говорили, что русофобии вообще нет, что русских любят, что весь вопрос заключается в том, что у них какая-нибудь не та идеология и так далее. Теперь социализма нет, есть капитализм, русские открыты миру, они ездят по этому миру, и так далее. И тут ненависть доходит до исступления», — обозначил Кургинян парадокс повышения градуса ненависти и нетерпимости по отношению к русскому народу со стороны Запада после распада СССР, отмечая, что эта ненависть не ограничивается только лишь выплескиванием словесного яда.

Цитата из: «Поединок с Владимиром Соловьёвым». «Россия-1» Сергей Кургинян

«А что такое вообще Прибалтика? Это же апартеид! Вот смотришь на демократических, просвещенных людей во всем мире, разговариваешь с этими экспертами из разных стран, политиками, говоришь: «Ну, посмотрите, посреди Европы апартеид, русские стали народом второго сорта, как вы можете это делать, вы же демократы, вы же сторонники защиты прав человека, а где же русские правозащитники, почему русские не имеют тех же прав, что и другие народы?» Они говорят: «Это антиисторический народ, это народ-изгой, это народ-чудовище, это народ зараженный», и так далее и тому подобное. Вот что такое русофобия. Но это не бесплатное удовольствие, понимаете? Это не вопрос о том, сколько слов скажут и как русские отмахнутся. Это вопрос о том, что за этим оформляется некая практика, и Пилсудский, который был идеологом такой русофобии говорил: «Я мечтаю дойти до стен Москвы и на стенах Кремля написать: «Говорить по-русски запрещено», — заявил политолог, уточняя, что феномен Пилсудского здесь является не частностью, но давней традицией, которая существует, процветая, и по сей день.

«А что говорится на сайте оппонента? — задал вопрос Кургинян, адресуя зрителя к сайту его оппонента по «Поединку» — руководителя Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александру Сытину. — Там говорится, что любой политик западный, который отходит от русофобии, то есть от признания русских как таковых абсолютным злом, народом злым, нечеловеческим, этот политик должен быть изгоем, он должен быть нерукопожатным, он должен быть выведен из политики и так далее».

Указывая на то, что подобные высказывания тесно переплетены с реальной политической практикой, политолог заявил, что на эти серьезные вызовы необходимо отвечать, если мы не хотим краха нашей страны и народа.

«Понимаем ли мы, что в сущности — это вызов, на который надо отвечать, что в этом смысле надо определяться, что такое Россия, почему её так ненавидят, откуда это берётся, чем это чревато и что надо делать, чтобы это не привело к фатальным последствиям. Это серьёзно… это не шутки, это реальная политика, которая чревата реальными результатами, ну и, конечно, она дискриминационна».