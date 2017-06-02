Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили нехватку автобусов, которых в городе стало меньше из-за новых требований к мигрантам, запретившим им работать на общественном транспорте без российских водительских прав. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в социальных сетях множество комментариев от возмущенных горожан.

ИА REGNUM Петропавловск-Камчатский

Читайте также: Запрет мигрантам работать без российских прав осложнит автобусное сообщение

Люди пишут, что в некоторых случаях вынуждены ждать автобус по полчаса и больше. В частности, жители одного из микрорайонов жалуются, что автобусы ходят не по расписанию, а примерно один в час.

«Мы из-за этого вчера в садик с ребенком опоздали. Еле приняли. Пришлось возмущаться. Автобуса не было 50 минут. Мы замерзли на остановке», — пишет одна из жительниц Петропавловска.

Также люди указывают и на перебои в движении транспорта и на то, что большая часть автобусов переполнена людьми.

Тем временем, в мэрии корреспондента ИА REGNUM заверили, что все пассажирские маршруты работают стабильно. Транспортом обеспечены и пригородные поселки. По словам чиновников, с 1 июня автобусные предприятия перешли на летний режим работы. Если зимой на линию выходили 173 автобуса, то летом обычно — 155. 1 июня утром, когда начали действовать новые требования, вышло 105 машин.

В администрации города отметили, что ведут мониторинг обстановки и принимают жалобы от населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июня 2017 года вступили в силу новые требования к мигрантам. К управлению такси, автобусами, различными грузовыми автомобилями, задействованными в коммерческих перевозках, допускаются только те водители, которые подтвердили свои знания ПДД и навыки вождения, получив российские удостоверения. В Петропавловске большинство водителей автобусов как раз приезжие водители, подавляющее большинство из которых не получили новые документы.