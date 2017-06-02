Белград, 2 июня, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Известный сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица пострадал в результате ДТП, передаёт 2 июня белградское издание Blic.

Popcorntv.it Эмир Кустурица

Как сообщается, авария произошла на шоссе Чачак — Белград. Автомобиль Mercedes, в котором находился режиссёр, вылетел с дороги.

В результате произошедшего пострадали водитель автомобиля и сам Эмир Кустурица, который находился на переднем сиденье.

Обоим пострадавшим медики оказали первую помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.

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