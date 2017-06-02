Владивосток, 2 июня, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Концепцию развития острова Русский во Владивостоке утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Такое заявление в рамках Петербургского международного экономического форума сделал глава Минвостокразвития Александр Галушка, по словам которого 8 инвесторов желание реализовать свои проекты уже подтвердили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

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«Своё желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 млрд рублей подтвердили 8 инвесторов. Чтобы эти проекты стартовали, и стартовали успешно, на Русском будет создана территория опережающего развития. Подписано соответствующее распоряжение Правительства РФ», — обозначил Александр Галушка.

Предполагается, что на острове Русском построят Центр международного сотрудничества, где, в том числе будет проводиться Восточный экономический форум.

Одним из ключевых направлений проекта станет развитие Дальневосточного федерального университета, планируется строительство второй очереди образовательного учреждения с новыми учебными корпусами, лабораториями, библиотекой. Кроме того, для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона отведут специальные корпуса.

Ещё одна линия развития территории — это высокотехнологичные проекты. Среди них называются создание морского биотехнопарка, площадки для использования не только российских, но и иностранных высокотехнологичных систем, к примеру, роботехники, морской техники, беспилотных систем.

В ближайшие 2 года из федеральной казны на инфраструктурное развитие острова Русский будет направлено 3,8 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2016 года правительство России досрочно прекратило деятельность особой экономической зоны «Остров Русский» в связи с катастрофической неэффективностью. Изначально территорию презентовали как туристско-рекреационную зону. Здесь планировали построить современный морской пассажирский терминал, базы отдыха, большой центр дайвинга.