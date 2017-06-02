Минус касса: банкротство «Татфондбанка»
Казань, 2 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум.
Заёмщики, имеющие обязательства перед ПАО «Татфондбанк» по кредитным договорам, с 1 августа 2017 года внести платёж через кассу не смогут. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся конкурсным управляющим банка, объявила о закрытии кассы на улице Чернышевского, 43/2, в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Принимать безналичные платежи по кредитам, выданным ПАО «Татфондбанк», конкурсный управляющий будет по прежним реквизитам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а банкротом его признали решением суда от 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года, а реестр кредиторов закроют 31 июля 2017 года.
Сейчас в судах экс-вкладчики банка, чьи денежные средства в рамках договора доверительного управления были переведены в дочернюю структуру банка — инвестиционную компанию «ТФБ Финанс», пытаются вернуть свой статус и попасть в реестр кредиторов. Истцы доказывают, что подписали документы под воздействием обмана и заблуждения. Только за май 2017 года в Вахитовский районный суд Казани, где рассматривается основной объём дел, к «Татфондбанку» было подано 144 иска. А всего с 11 апреля, с даты признания компании банкротом, их было 385, семь из которых поданы 1 июня.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, до конца 2017 года в Казани из-за банкротства трёх банков, «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Татагропромбанка», безработными останутся около 1,7 тыс. человек.
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Также продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, главным фигурантом которого является председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин.
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