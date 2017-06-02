Казань, 2 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум.

Заёмщики, имеющие обязательства перед ПАО «Татфондбанк» по кредитным договорам, с 1 августа 2017 года внести платёж через кассу не смогут. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся конкурсным управляющим банка, объявила о закрытии кассы на улице Чернышевского, 43/2, в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Принимать безналичные платежи по кредитам, выданным ПАО «Татфондбанк», конкурсный управляющий будет по прежним реквизитам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а банкротом его признали решением суда от 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года, а реестр кредиторов закроют 31 июля 2017 года.

Сейчас в судах экс-вкладчики банка, чьи денежные средства в рамках договора доверительного управления были переведены в дочернюю структуру банка — инвестиционную компанию «ТФБ Финанс», пытаются вернуть свой статус и попасть в реестр кредиторов. Истцы доказывают, что подписали документы под воздействием обмана и заблуждения. Только за май 2017 года в Вахитовский районный суд Казани, где рассматривается основной объём дел, к «Татфондбанку» было подано 144 иска. А всего с 11 апреля, с даты признания компании банкротом, их было 385, семь из которых поданы 1 июня.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до конца 2017 года в Казани из-за банкротства трёх банков, «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Татагропромбанка», безработными останутся около 1,7 тыс. человек.

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Также продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, главным фигурантом которого является председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин.

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