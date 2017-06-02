Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. На Камчатке многодетные семьи сейчас могут получить участок земли, например, под индивидуальное жилищное строительство, если вовремя узнают о выделении территории. При этом, есть случаи, когда семьи, получив участок, сразу его продают. Чтобы решить все эти проблемы местные власти намерены изменить соответствующий местный закон. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шла речь на заседании комитета краевого парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

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Сейчас порядок такой: муниципалитеты формируют границы земельного участка, который может быть выдан многодетной семье, после этого в интернете и официальной газете публикуется соответствующее объявление, кто первый успел после этого подать заявку на участок, тот и получит землю. В пределах города максимальная площадь участка может составлять 0,15 га, а селах — 0,25 га. В прошлом году многодетным семьям на Камчатке раздали 14 участок в разных муниципалитетах, в том числе и в столице региона.

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Краевые депутаты говорят о том, что необходимо определить порядок постановки и снятия с учета многодетных семей, претендующих на земельные участки, а также порядок предоставления земли.

«Мы считаем, что выставляемые участки должны предлагаться семьям согласно очереди. Если первые не воспользовались своим правом по тем или иным причинам, участок предлагается следующим и так далее», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM депутат Татьяна Ткаченко.

При этом парламентарий обратила внимание и на то, что, получив землю, семьи начинают её продавать. Поэтому, изменения в закон, скорее всего будут предусматривать запрет на такие действия на несколько лет.

«Смысл именно в поддержке многодетных семей, в том, чтобы дать им возможность улучшить жилищные условия, построить дом, создать свое хозяйство, растить детей в комфортной обстановке. Поэтому мы рекомендуем изменить условия предоставления земельного участка в собственность. Например, чтобы право собственности наступало через 5 лет после предоставления участка», — считает Ткаченко.

Власти Камчатки создали рабочую группу, которая разработает поправки в местный закон для улучшения условий для получения многодетными семьями участков земли.

Как сообщало ИА REGNUM, земель многодетным не хватает в Якутии. Так, власти Якутска просят сделать пригородом столицы республики лесной фонд, но на это необходимо разрешение Рослесхоза.