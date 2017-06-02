Москва, 2 июня, 2017, 04:29 — ИА Регнум. По информации издания, речь об этом идёт в доработанном проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу», который Минздрав 26 мая разослал федеральным органам исполнительной власти.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984.СССР Кеша

Как сообщается, в числе других инициатив в документе значится также введение ограничений на показ брендов сигарет в аудиовизуальных произведениях.

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдёт», — прокомментировал член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов.

По его словам, сигареты — это наркотик, а государство «должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий». «Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копируют его», — заявил Шабашов.

Среди других предложений, содержащихся в доработанной антитабачной концепции Минздрава, — установление единых требований к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки табачных изделий, а также к информации, размещаемой на упаковке. В то же время ведомство отказалось от предложения об увеличении рабочего дня для курильщиков.

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