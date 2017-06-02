Брюссель, 2 июня, 2017, 04:46 — ИА Регнум. США ошибочно предполагают, что те 193 страны, которые на протяжении 20 лет наряду с самими США прорабатывали условия соглашение по климату, пойдут на новое соглашение по климату, пишет 2 июня Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Лидеры стран Франции, Германии и Италии четко дали понять президенту Дональду Трампу, что «нового Парижа не будет».

«Соглашение в Париже — жизненно важный инструмент для всей нашей планеты, для нашего общества, для нашей экономики», — отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Еврокомиссия, в свою очередь, объявила, что «весь мир может рассчитывать на Европу», имея в виду, что именно страны ЕС будут обеспечивать стабильность и гарантии выполнения обязательств, прописанных в Парижском соглашении по климату.

Напомним, данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также раскритиковал США за их решение.

«Выход США из соглашения — большое разочарование для всего мира», — отметил он.

Как отмечало ИА REGNUM, Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.