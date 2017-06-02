Пекин, 2 июня, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Китай раскрыл 3713 случаев торговли детьми за три года, передает в день защиты детей 1 июня агентство «Синьхуа».

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Согласно информации Верховного народного суда КНР, боле 10 782 случаев растления малолетних было раскрыто за период с 2013 по 2016 годы.

Суд также опубликовал шесть типичных случаев наказания за преступления против несовершеннолетних, осуществленных за текущий год.

«Надеемся, что эти примеры станут примером для разрешения подобного рода случаев», — заявил заместитель председательствующего судьи Верховного народного суда Гуань Инши.

Кроме того, серия общественных кампаний против торговли детьми были проведены по всей стране, когда органы общественной безопасности посещали места с высокой плотностью населения, такие как детские сады, торговые центры, содействуя профилактике торговли детьми.

«Случаи торговли детьми резко сократились за последние годы, однако нам еще рано расслабляться. Мы должны всегда быть начеку», — заявил представитель Министерства общественной безопасности Цзэн Хайянь.

Отметим, что Китай, как и многие развивающиеся страны имеет острую проблему торговли детьми в целях получения прибыли. Как правило, эта проблема особенно выпукла в нищих районах, где детей используют в качестве рабской рабочей силы или в преступных группировках. Кроме того, также существует проблема сексуальной эксплуатации детей.