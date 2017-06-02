Вашингтон, 2 июня, 2017, 04:11 — ИА Регнум. В Вашингтоне и Нью-Йорке проходят акции протеста несогласных с решением президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Нью-Йорк

Как сообщает репортёр USA Today Грегори Корте в своём микроблоге в Twitter, перед зданием Белого дома несколько сотен митингующих.

Журналист ЦТИС Майкл Джордж в своём микроблоге приводит видеоролик с акции протеста возле ратуши в Нью-Йорке, в которой, по его оценкам, участвуют более 400 человек.

Протестующие вышли с плакатами «Нет будущего», «Мир, покойся с миром», «Covfefe существует, а изменение климата — нет?». «Мы хотим климатической справедливости, сейчас!» — скандируют демонстранты.

Напомним, Дональд Трамп 1 июня объявил, что Соединённые Штаты выходят из Парижского соглашения, обещания о чём он давал ещё в рамках своей президентской кампании.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.