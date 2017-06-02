Вашингтон, 2 июня, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Немецкие политики и СМИ раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он объявил о выходе своей страны из Парижского соглашения по климату, пишет 1 июня Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Напомним, Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не был выполнен.

Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

«Я сожалею о решении президента США, — прокомментировала канцлер Ангела Меркель решение Трампа. — Остальные страны должны продолжать защищать нашу землю».

Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар подчеркнул, что США причиняют тем самым вред не только себе, но и другим народам мира.

«Кто уклоняется от выполнений обязательств по климату, тот кладет крест на будущее следующих поколений», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц написал обращение к американскому президенту на свой странице в Twitter.

«Вы можете уйти от соглашения по климату, господин Трамп, но вы не уйдете от климата», — уточнил Шульц.

Среди немецких ученых также есть те, кто жестко осудил политику Трампа.

«Это пощечина всему человечеству», — отметил Клаус Милке, председатель совета директоров немецкой German Watch.

Как отмечало ИА REGNUM, детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.