Пекин, 2 июня, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Полиция Китая раскрыла 48 крупных случаев производства наркотиков с 22 февраля по 31 мая 2017 года в результате специальной кампании, передает агентство «Синьхуа».

the3cats Наркотики

Всего 444 подозреваемых было арестовано, изъято 9,5 тонны наркотиков, а также уничтожено 60 точек производства наркотических веществ за время проведения кампании.

Полиция обыскивала горные районы, леса, склады и химические предприятия, где обычно размещается производство наркотиков.

Власти часто также предоставляют вознаграждение тем, кто сообщает о местах производства наркотиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что властями КНР и Филиппин на межгосударственной границе была изъята крупнейшая партия метамфетамина за все время двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками.

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