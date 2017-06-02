Владивосток, 2 июня, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Китайская провинция Хэйлунцзян за 2016 год инвестировала в проекты Дальнего Востока России 9,8 млрд рублей. Такую цифру озвучил губернатор провинции Лу Хао, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Глава Приморского края Владимир Миклушевский добавил, что созданные механизмы открывают для развития бизнеса широкие возможности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин с Си Цзиньпином

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«В настоящее время российско-китайские отношения вошли в самый лучший этап истории. Мы готовы усиливать сотрудничество с регионами Дальнего Востока области инфраструктуры, финансов, культурных связей. Общая сумма инвестиций в проекты данных территорий в 2016 году составила 9,8 млрд долларов», — обозначил губернатор Хэйлунцзяна Лу Хао.

Говоря о механизмах развития Дальнего Востока, это и территории опережающего социально-экономического развития, и свободный порт Владивосток, губернатор Приморского края отметил, что каждый механизм важен, так как благодаря этому создаются уникальные для территорий производства, новые высокотехнологичные рабочие места.

«Созданные по инициативе федерального центра механизмы открывают широкие возможности для развития бизнеса, не только крупного, но и малого, среднего, то есть — для самореализации населения», — заявил на площадке ПМЭФ-2017 года Владимир Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Приморье созданы четыре территории опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», Нефтехимический». Объём подписанных соглашений превышает 225 млрд рублей инвестиций. Резидентами свободного порта Владивосток стали 166 компаний с объёмом инвестиций в 175 млрд рублей.