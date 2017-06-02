Москва, 2 июня, 2017, 03:49 — ИА Регнум. В результате конфликта, произошедшего в ночь на 2 июня на западе Москвы, погиб один человек и ещё четверо получили ранения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

Пистолет на асфальте

Как уточняется, конфликт между двумя группами людей произошёл на улице Крылатские Холмы в районе домов №5 и №7.

По информации телеканала «Россия 24», среди пострадавших есть двое с ножевыми ранениями. Помощь им оказали на месте прибывшие медики.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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