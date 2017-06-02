При стрельбе на западе Москвы один человек погиб, четверо получили ранения
Москва, 2 июня, 2017, 03:49 — ИА Регнум. В результате конфликта, произошедшего в ночь на 2 июня на западе Москвы, погиб один человек и ещё четверо получили ранения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.
Как уточняется, конфликт между двумя группами людей произошёл на улице Крылатские Холмы в районе домов №5 и №7.
По информации телеканала «Россия 24», среди пострадавших есть двое с ножевыми ранениями. Помощь им оказали на месте прибывшие медики.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции.
Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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