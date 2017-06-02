Мехико, 2 июня, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Суд в Мексике назначил российскому гражданину Алексею Макееву, обвиняемому в предумышленном убийстве, полтора года предварительного заключения. Об этом сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот, передаёт телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Генеральный прокурор штата Кинтана-Роо подтвердил, что ему назначили срок в полтора года в тюрьме предварительного заключения», — сказал дипломат.

Болбот уточнил, что суд отвёл стороне обвинения три месяца на сбор необходимых материалов к делу, после чего начнётся процесс.

В свою очередь, источник в прокуратуре штата Кинтана-Роо сообщил РИА «Новости», что возможный срок тюремного заключения, грозящий российскому гражданину, может составить от 25 до 50 лет.

Как передавало ИА REGNUM, имеющий вид на жительство в Мексике 43-летний гражданин России Алексей Макеев 19 мая подвергся избиению со стороны толпы разъярённых граждан. Причиной нападения послужили видеоролики о мексиканцах оскорбительного содержания, которые тот записывал и выкладывал в интернет.

В ходе потасовки, один из нападавших получил ранение и вскоре скончался. Макеев получил черепно-мозговую травму и несколько дней находился в искусственной коме. По факту гибели одного из нападавших прокуратурой штата Кинтана-Роо в отношении российского гражданина было возбуждено уголовное дело о предумышленном убийстве.

С 19 мая более 6,5 тысяч человек подписали петицию депутата Эдуардо Мартинеса Арсилы о высылке Макеева из страны за «манифестацию ненависти к мексиканцам». Сам Макеев в Россию возвращаться категорически отказался, а также выступил против участия в его деле российских дипломатов.