Пекин, 2 июня, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Центральная военная комиссия призвала к жестким мерам по пресечению нарушения норм и правил политической дисциплины, а также кодекса поведения члена Компартии Китая, передает 1 июня агентство «Синьхуа».

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Военным следует «строго соблюдать политическую дисциплину и правила», говорится в положении, выпущенном комиссией.

В нем описываются наказания, которые последуют за ложные политические заявления, а также проявление халатности при претворении партийных указаний в жизнь, которые привели к порче репутации военных.

Кроме того, в документе перечисляются меры, которые будут применяться за ненадлежащее поведение во время военных учений, стрельб и специальных заданий.

Пересмотр мер пресечения должен сыграть важную роль в строительстве «чистой армии» и продвижении антикоррупционного механизма в ее недрах. Новые нормы вступили в силу с момента публикации положения.

Ранее стало известно, что в Китае планируется проведение структурной реформы судебной системы.