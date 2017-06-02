Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России впервые показало кадры тренировки летчиков-истребителей МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота, которые в середине мая провели учения по перехвату в стратосфере над Камчаткой условного нарушителя.

Минобороны.рф Тренировки летчиков-истребителей МиГ-31

Минобороны.рф Экипажи подняли свои истребители в нижние слои стратосферы со скоростью до 2100 км/ч

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в военном ведомстве, для создания оптимальных условий по перехвату цели, экипажам пришлось поднять свои истребители в нижние слои стратосферы со скоростью до 2100 км/ч. Дистанция уничтожения условного нарушителя воздушной границы составила 100−120 км.

Фото Сергея Коновалова, Минобороны.рф Камчатская истребительная эскадрилья

В роли нарушителя выступал другой МиГ-31, которым управлял летчик первого класса Сергей Кодерле. Он поднял свою машину на высоту 18−20 тыс. метров и летел на сверхзвуковой скорости.

«На перехват цели были подняты по тревоге два истребителя МиГ-31 в состав экипажей, которых входили вчерашние выпускники летных военных училищ. Экипажи отработали поиск, захват и уничтожение условной воздушной цели. Молодые летчики справились с поставленной боевой задачей на «хорошо» и «отлично», — говорят в Минобороны.

Минобороны.рф Экипажи подняли свои истребители в нижние слои стратосферы со скоростью до 2100 км/ч

Отметим, что камчатская истребительная эскадрилья считается одной из лучшей в стране и уже третий год подряд занимает первое место между эскадрильями истребительной авиации по ведению воздушного боя.