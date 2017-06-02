Вашингтон, 2 июня, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Специализирующийся на раскрытии конфиденциальных данных портал WikiLeaks 1 июня обнародовал новую порцию секретных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Wikileaks.org WikiLeaks

На этот раз в документах идёт речь о проекте под кодовым названием «Пандемия». Суть его заключается в распространении программы, которая позволяет ЦРУ избирательно заражать компьютеры удалённых пользователей внутри локальной сети при передаче файлов «на лету», без изменения при этом оригинального файла на сервере.

Напомним, WikiLeaks с начала марта продолжает публикацию секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.

Ранее из обнародованных документов стало известно, что спецслужбы США имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. Причём данные уязвимости в американских продуктах оставляют намеренно по требованию правительства США.

Также из опубликованных материалов стало известно, что консульство США во Франкфурте-на-Майне выполняет функции «хакерского» центра ЦРУ, из которого осуществляется координация действий американской разведки в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Кроме этого, были опубликованы данные о серии программ, позволяющих взламывать операционную систему Windows для сбора данных и управления компьютером незаметно для пользователя.