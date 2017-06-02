Пекин, 2 июня, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Высокопоставленные представители власти КНР заявили, что суды по всей стране должны претерпеть глубокие реформы в области уголовного права, передает 1 июня агентство «Синьхуа».

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Глава комитета по политическим и юридическим отношениями при ЦК Компартии Китая Мэн Цзяньчжу во время рабочей конференции в Пекине призвал суды улучшить уголовные процедуры, совершенствуя их качество и эффективность, а главное — доверие граждан.

«Терроризм, жестокие преступления, насилие и преступления, угрожающие национальной безопасности должны быть жёсткого наказаны», — заявил Мэн.

Он также подчеркнул, что суды должны быть сконцентрированы на процедурной реформе, на роли суда в идентификации улик, защиты прав и вынесении непредвзятых приговоров.

Реформа уголовных процедур ставит задачей улучшение обеспечения гражданам их законных прав, а также гарантия невиновным защиты от ложного осуждения, а виновным — вынесение справедливого приговора.

Напомним, что на днях Верховный народный суд КНР увеличил размер компенсаций для ложно осужденных или задержанных государством.