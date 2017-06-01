Манила, 2 июня, 2017, 02:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле. Устроивший нападение был застрелен полицией, передаёт Associated Press.

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Инцидент произошёл в отеле Resorts World Manila, расположенном неподалёку от международного аэропорта. О произошедшем поступают противоречивые данные из разных источников.

Как сообщили в правоохранительных органах, стрельба была связана с ограблением. Отмечается, что злоумышленник пытался украсть фишки казино — позднее они были найдены в его сумке, передаёт ABS-CBN

Между тем, очевидцы сообщают, что в отель ворвались несколько вооружённых людей в масках, которые открыли огонь по постояльцам и персоналу, некоторые из туристов начали выпрыгивать из окон здания. По неподтвеждённым данным, внутри комплекса также раздавались звуки взрывов.

Позднее стало известно, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее. В полиции, однако, заявляют, что инцидент не был связан с терроризмом.

В настоящее время на месте происшествия находятся пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего уточняются.