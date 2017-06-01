Москва, 2 июня, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Теперь весь мир увидит, что такое Америка. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя фотографии комедиантки Кэти Гриффин с окровавленной головой президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM

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«Когда впервые появилась возможность другому человеку стать президентом, мы увидели, какая «свободная» эта страна: огрызлись все, вся страна против своего же президента. Дошло до того, что окровавленную отрезанную голову президента своей страны показывают. Это сколько ненависти скопилось внутри американского общества? Надеюсь, никто больше не будет говорить, что это настоящая демократия, надо брать пример и нести эту демократию в другие места. Теперь весь мир увидит, что такое Америка. Это агония американской демократии», — уверен Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, фотограф Тейлор Шилдс, известный своими провокационными работами, сделал снимки комедиантки Кэти Гриффин с окровавленной головой президента США Дональда Трампа. На следующий день телеканал CNN разорвал контракт с Гриффин, хотя та попросила прощения, сказала, что ошиблась и слишком далеко зашла. Между тем, Секретная служба США уже начала проверка по данному факту.