Вашингтон, 2 июня, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вечером 1 июня обсудил по телефону с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Канады своё решение о выходе Соединённых Штатов из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент лично объяснил своё решение о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он поблагодарил всех четырёх лидеров за проведение честных, предметных дискуссии по этому вопросу в период первых месяцев его пребывания в должности. Он также заверил лидеров, что Америка остаётся привержена Трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Дональд Трампа также указал на «значительные успехи Америки в сокращении выбросов и её ведущую роль в разработке технологий получения экологически чистой энергии», и подтвердив, что США при его администрации «будут самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле».

«Лидеры договорились продолжать диалог и укреплять сотрудничество по проблемам окружающей среды и другим вопросам», — информирует пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 1 июня объявил, что США выходят из Парижского соглашения, обещания о чём он давал ещё в рамках своей президентской кампании.

Решение президента США подвергли критике лидеры стран Евросоюза. Так, в Лондоне сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила Дольду Трампу своё сожаление в связи с выходом США из соглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлил, что Белый дом «совершил ошибку для будущего своей страны и её людей, а также для будущего планеты».

Лидеры Франции, Германии и Италии также выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили своё намерение продолжать реализацию положений Парижского соглашения, назвав его «краеугольным камнем» в сотрудничестве стран и отметив его «жизненную важность для планеты, общества и экономики».

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.