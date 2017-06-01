Пекин, 2 июня, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Глава Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэн призвал китайские некоммунистические партии влиться в ряды строителей «Нового шелкового пути», сообщает 1 июня агенство «Синьхуа».

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Председательствуя на симпозиуме, в котором приняли участие представители некоммунистических партий и деятелей без партийной идентификации, Юй отметил, что строительство «Нового шелкового пути» является грандиозной политической задачей, требующей единого фронта.

Юй, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, призвал некоммунистические партии и беспартийных нацелить свои корпорации на строительство инфраструктуры, инвестиции и создание производственных мощностей в странах, участвующих в проекте «Нового шелкового пути».

Он также призвал их к культурным, интеллектуальным и прочим обменам во имя взаимовыгодного сотрудничества Китая со странами «Нового шелкового пути».

Кроме того, Юй призвал религиозные группы принять активное участие в развитии культурных связей.

Ранее Народный политический консультативный совет Китая также возложил на религиозные группы ответственность в воспитании «политически благонадежных, сформированных в религиозном учении, моральных и играющих ключевую роль в критические моменты» верующих.

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