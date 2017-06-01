Вашингтон, 2 июня, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX отложила запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

МКС

«Отходим от первоначального плана в виду молний. Возможность резервного запуска будет в субботу, 3 июня в 17:07 по времени Восточного побережья США (4 июня, 00:07 мск — ИА REGNUM )», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение отложить запуск было принято за несколько секунд до ожидавшего старта ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, космический грузовик Dragon должен доставить на МКС около 2,7 тонны различных грузов, в том числе продовольствие, а также материалы для научных экспериментов.

Кроме этого, на МКС должно быть доставлено оборудование для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.

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