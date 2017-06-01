Москва, 2 июня, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Специалисты МЧС России 1 июня провели в Москве операцию по обезвреживанию более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Минобороны России

Как отмечается, обезвреживанием снарядов занимались специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», которые обследовали лесопарковую зону на юго-востоке столицы.

«Во время операции специалисты центра «Лидер» обнаружили более 100 предметов, среди которых были реактивные снаряды и авиабомбы времён Великой Отечественной войны», — отметили в МЧС.

Все найденные пиротехниками боеприпасы были извлечены из грунта, после чего с помощью спецтехники вывезены на полигон, где в ближайшее время будут уничтожены.

В ведомстве уточняют, что вывезенные боеприпасы не представляли опасности для населения.

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