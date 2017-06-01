Киев, 2 июня, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство выходца из Чечни Адама Осмаева, проходившего по делу о подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка «Киев» Амину Акуеву и её мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева», — говорится в сообщении.

По данным украинских следователей, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заблаговременно договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. Обоих мужчин доставили в больницу. Им оказывают медицинскую помощь», — сообщают в полиции.

Отмечается, что в качестве основной версии преступления рассматривают «патриотическую позицию» супруги Адама Осмаева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц по статье 115 УК Украины.

Напомним, выходец из Чечни Адам Осмаев был задержан в Одессе 4 февраля 2012 года по подозрению в совершении взрыва на улице Тираспольской в январе того же года. Как считало СБУ, он входил в террористическую группировку, которая планировала покушение на президента России Владимира Путина. Ранее Осмаев был объявлен в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году.

После задержания Осмаев заявил, что заказчиком покушения на президента России выступал лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. ФСБ России вынесла постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в организации покушения на Владимира Путина.

В ноябре 2014 года Приморский районный суд Одессы признал Адама Осмаева виновным в совершении преступлений по трем статьям УК Украины. Обвинение требовало для подсудимого максимальной меры — пяти лет лишения свободы. Однако суд с учётом мнения защиты освободил Осмаева прямо в зале суда.