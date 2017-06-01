Пекин, 2 июня, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Сборник высказываний председателя КНР Си Цзиньпина о социалистическом экономическом строительстве был опубликован Центральным партийным литературным издательством КПК, передает 1 июня агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Книга содержит 494 выдержки из речей, докладов и брифингов, сделанных Си с 15 ноября 2012 года по 12 марта 2017.

Разбитая на 10 разделов книга затрагивает широкий спектр вопросов: от обеспечения ключевой роли народа в экономическом развитии до новых норм экономического развития, обеспечивающих борьбу с нищетой.

Многие из высказываний были опубликованы впервые, а сама книга будет доступна к приобретению по всей стране.

Напомним, что ранее в мае в Китае также была издана книга с избранными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина о национальной обороне и строительстве сильной армии, сделанными им за все время его правления.

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В 2014 году в Китае была издана книга «Си Цзиньпин о государственном управлении», которая включает в себя 79 речей, разговоров, интервью, заметок и писем китайского лидера в период с ноября 2012 по июнь 2014 года.

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