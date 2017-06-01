Москва, 2 июня, 2017, 00:19 — ИА Регнум. «В Латвии нет иммунитета к нацизму», — считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 1 июня, комментируя в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале» слова депутата Сейма Латвии Эдвина Шноре о том, что в Латвии «советская оккупация оставила русифицированное общество». Шноре процитировал бывшего латышского министра общественных дел Альфреда Берзиньша, сравнившего русских с паразитами.

Латышский добровольческий легион СС

«Нужно различать русофобию, западофобию и конфликт цивилизаций. Когда людей (русских — прим. ИА REGNUM ) называют вошью, это называется расчеловечивание. И в данном случае речь идёт не о государстве, а о русских. И началось это вовсе не с таких оскорбительных названий. Началось это с того, что в Прибалтике де-факто после распада СССР был установлен режим апартеида. И на это, по существу, не обратили внимание правозащитники мира: ни Amnesty International, никто», — заявил Кургинян.

Он добавил:

«Я с ними разговаривал. Я говорил им: «Смотрите, это апартеид. Это дискредитация всех демократических ценностей, это дискредитация ООН, это дискредитация международного права. Они махали руками, говорили: «По отношению к Зимбабве — нельзя, а по отношению к русским — можно». Вот это называется русофобия. Это называется формирование русских гетто для окончательного решения русского вопроса. Это формирование окончательного сценария, в котором речь не идёт о том, должна ли Россия быть демократической или имперской, а о том, что России вообще не должно быть. Это — формула новой холодной войны».

Заявления, подобные тем, что сделал Эдвин Шноре в Сейме, или американский генерал, бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер, заявивший о том, что негативные особенности русских людей лежат «на генетическом уровне» стали возможными потому, что в западном мире нет иммунитета к нацизму, полагает политолог.

«Как нет его и в Латвии, где маршируют нацистские легионы», — добавил Кургинян.