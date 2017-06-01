Москва, 2 июня, 2017, 00:02 — ИА Регнум. «Всё, что делает Россия, должно быть демонизировано и превращено, так сказать, в страшную агрессию. Мультфильм «Маша и Медведь», реклама «Сникерса», танец, культурная программа, книжка — всё что угодно может быть рассмотрено с точки зрения того, что если, условно, звучит хорошая музыка, то вы создаёте положительный образ России, а значит — воюете с Западом. Это та новая реальность, в которую мы постепенно вползаем», — отметил Сергей Кургинян.

Карл Поппер

Он напомнил, что ещё автор книги «Открытое общество и его враги», социолог Карл Поппер полагал: западное общество не может существовать без образа «врага», а где есть «враг — там идёт война».

«Поппер прямо пишет, что это общество без врага не может. У него нет внутренних скреп, нет коллективизма, нет друзей, все атомизированы, а значит, единственный способ держать его — это враг», — пояснил Кургинян.

По его словам, западное общество выбрало своим «врагом» Россию.

«Если это так, то всё, что более или менее жизнеспособно в России, — это враг открытого общества. Наши успехи, хорошие дела, хорошие фильмы — всё враг, потому что всё — война. А единственная цель — добить гадину», — отметил политолог.

Кургинян напомнил, что недавно один из западных журналистов сказал ему, что «русским на Западе надо запретить разговаривать по-русски, запретить учить детей, потому что если они где-нибудь собираются как русская община, то они потом становятся оружием. В этом смысле язык — оружие, коммуникация — оружие».