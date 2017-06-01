Берлин, 2 июня, 2017, 00:07 — ИА Регнум. После теракта в Кабуле власти Германии будут депортировать только тех граждан Афганистана, которые совершили преступление или представляют угрозу для общества, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 1 июня сообщает Reuters.

Афганистан

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Подлежат депортации также те лица, которые отказываются предоставлять информацию о себе. Людям, которые хотят уехать в Афганистан по собственному желанию, будет разрешено вернуться.

Напомним, 31 мая в столице Афганистана взорвался заминированный грузовик, погибли 80 человек, по меньшей мере 10 пропали без вести, еще 461 человек получил ранения, включая двух сотрудников немецкого посольства.

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В 2016 году около 3 тыс. 300 граждан Афганистана вернулись на родину по своей собственной воле. Шестьдесят семь человек были депортированы в Афганистан в прошлом году, более 100 депортированы в 2017 году.