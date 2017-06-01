Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Сербия нацелена на увеличение взаимного товарооборота с Россией с $2,3 млрд в 2016 году до, как минимум, $4 млрд. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Ивица Дачич 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт белградская газета «Политика».

Chatham House Ивица Дачич

«У нас есть очень большой потенциал, который мы не используем в полной мере», — сказал Ивица Дачич после встречи с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

По его словам, Сербия рассчитывает в больше мере использовать преимущества соглашения о свободной торговле с Россией, а также привлекать российские инвестиции путём создания промышленных зон, где российские предприниматели могли бы вкладывать средства в производство с нацеленностью на дальнейший экспорт в разные уголки мира.

Сербия широко присутствует на открывшемся в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме и рассчитывает получить практическую пользу от этого визита, сказал Дачич, возглавляющий политическую и экономическую делегации республики.

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Отметим, что Ивица Дачич является одним из основных претендентов на должность премьер-министра Сербии после того, как Александр Вучич покинул пост главы правительства и 31 мая официально вступил в должность президента Сербии.

В то же время сам Дачич ранее заявил журналистам, что не уверен в своём назначении ввиду «отсутствия воли Запада» относительно его кандидатуры. Не исключается, что правительство Сербии может возглавить другой высокопоставленный функционер правящей Сербской прогрессивной партии, либо беспартийный политик.