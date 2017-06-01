Киев, 1 июня, 2017, 23:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано ведение интенсивных обстрелов с применением тяжелой артиллерии калибров 120, 122 и 152 мм, танков, БМП, гранатометов и другого вооружения. Донецкое и Мариупольское направления остаются наиболее «горячими точками». Об этом 1 июня заявляют: официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

Замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один мужчина.

«Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Обстрелам с позиций 72 и 92 омбр подверглись населенные пункты: Яковлевка, Крутая Балка, Минеральное, Васильевка, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Ясное, район аэропорта и Петровский район Донецка. Украинские силовики выпустили четырнадцать артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, двадцать восемь танковых снарядов, четыреста девяносто мин калибра 120 и 82 мм. В результате обстрела Петровского района Донецка ранение получил мужчина 1969 года рождения. На Горловском направлении противник из различных типов гранатометов и стрелкового оружия обстрелял населенные пункты: Зайцево, Михайловка, Верхнеторецкое, Железная Балка. На Мариупольском направлении с позиций 36 обр МП обстреливались населенные пункты: Саханка, Октябрь, Николаевка, Сосновское, Заиченко, Коминтерново, Дзержинское, Ленинское. При этом противник выпустил одиннадцать артиллерийских снарядов калибра 122 мм, сто шесть мин калибра 120 и 82 мм и двадцать два танковых снаряда», — сказал Басурин.

По его словам, несмотря на принимаемые военно-политическим руководством Украины меры, дисциплина в рядах ВСУ по-прежнему остается низкой.

«От представителей аппарата начальника Главного управления по работе с личным составом ВСУ нами получен доклад по фактам правонарушений в структурных подразделениях Министерства обороны Украины и Вооруженных силах Украины за период с 11 по 17 мая. Так, всего за неделю в подразделениях ВСУ зафиксировано 106 правонарушений с участием военнослужащих. Из них более половины, а именно 59 — это самовольное оставление части и дезертирство, хищение имущества и оружия, подделка документов — 15, смерть от отравления наркотиками и алкоголем — 3, убийство — 2, неуставные взаимоотношения — 13, другие правонарушения — 14. Таким образом, убийства, массовое самовольное оставление частей, хищение оружия и имущества, смерти от злоупотребления алкоголем и наркотиками — это вполне обычные и незаметные факты для воинских частей Украины», — рассказал Басурин.

При этом пресс-служба Народной милиции ДНР информирует, что сегодня, 1 июня, с 00:00 часов украинская сторона соблюдает режим прекращения огня. В то же время в НМ ДНР не исключают организации провокаций со стороны ВСУ.

«Используя затишье, украинской стороной могут быть предприняты попытки проведения провокаций на территории ДНР. В связи с этим в подразделениях ВС республики спланирован и проводится совместно с подразделениями МГБ и МВД ДНР комплекс практических мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности военных и административных объектов республики. Также в связи с проводимыми мероприятиями, приуроченными к Международному дню защиты детей, приняты дополнительные меры безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, 1 июня соблюдение режима тишины со стороны ВСУ подтвердил официальный представитель управления НМ ЛНР Марочко.

«По состоянию на 13.00 режим тишины в республике сохраняется. Обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не зафиксировано», — сообщил Марочко.

Он сообщил, что вчера киевские силовики трижды нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР почти 30 боеприпасов.

По его словам, в Донбассе погибли трое украинских солдат из-за неосторожного обращения с техникой и оружием, еще двое получили ранения.

«При осуществлении марша гусеничной техники из-за несоблюдения требований безопасности погиб один военнослужащий 14-й бригады и двое получили ранения. А в третьем батальоне 93-й бригады при неосторожном обращении с боеприпасами от разрыва гранаты погибли двое военнослужащих», — рассказал Марочко.

Представитель НМ ЛНР обвинил ВСУ в размещении у линии соприкосновения в районе села Крымское 12 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

"Украинская сторона продолжает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон. Так, в районе населенного пункта Крымское, на расстоянии трех километров от линии боевого соприкосновения, нами выявлено расположение двух артиллерийских батарей — двенадцати 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 93-й бригады ВСУ», — добавил Марочко.

Он проинформировал, что Народная милиция проверила готовность противодиверсионных подразделений в связи с угрозой провокаций со стороны киевских силовиков.

«С целью предотвращения возможных провокационных действий противника на линии боевого соприкосновения управлением Народной милиции республики проведена проверка готовности противодиверсионных подразделений. По нашей информации, украинская сторона сегодня планирует проведение провокаций на территории республики и вдоль линии соприкосновения», — подчеркнул Марочко.

При этом 1 июня Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР сообщает, что сотрудник полиции подконтрольного киевским силовикам Северодонецка сообщил на «горячую линию» МВД ЛНР о похищении бойцом ВСУ автомата с целью погасить долги перед продавцами самогона.

«31 мая 2017 года на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил житель города Северодонецк, сотрудник Северодонецкого горотдела Нацполиции. По словам мужчины, 28 мая 2017 года в Попаснянский горотдел поступило письмо из военной комендатуры о факте пропажи автомата АКС-74У у военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Мадаряша, 1971 года рождения. По данным заявителя, инцидент произошел в ночь на 26 мая 2017 года. Следствие обоснованно склоняется к тому, что оружие было похищено с целью оплаты долгов за спиртное перед местными торговцам самогоном», — считают в ЛНР.

Также МВД ЛНР информирует, что СБУ организовывает на подконтрольной Киеву территории Донбасса провокации в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (МП).

«На «горячую линию» МВД ЛНР позвонил житель Северодонецка, сотрудник горотдела Нацполиции Украины. Мужчина рассказал, что около 23.45 в ночь с 22 на 23 мая на улице Энергетиков был задержан молодой человек, писавший «ЛНР» на стене православного храма Иконы Божией Матери «Умиление». Однако сразу же после задержания к патрулю подошли двое мужчин, показавшие удостоверения СБУ и потребовавшие передать задержанного им. После этого все трое сели в автомобиль «Daewoo» и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские же вызвали настоятеля храма и приказали ликвидировать надпись до утра. На следующий день все патрульные получили указания не реагировать на хулиганские действия в отношении храмов УПЦ МП», — добавили в МВД ЛНР.

В свою очередь, 1 июня спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, двое — получили ранения и травмы.

Он проинформировал, что на Донецком направлении основные боевые действия развернулись на участке фронта Каменка — Авдеевка — позиция «Шахта Бутовка».

«Именно на этот 5-км участок пришлось три четверти вражеской активности. Обстрелы со стороны противника начались после 10 часов утра, и значительно усилились вечером, перейдя в непрерывный режим продолжительностью более 6 часов», — подчеркнул Мотузяник.

По его словам, 31 мая на Мариупольском направлении войска ДНР активизировались в Марьинском районе. Во второй половине дня, между 17 и 22 часами, они осуществили три минометных обстрела позиций ВСУ в Красногоровке и Марьинке. Каждый из них был достаточно мощным (до 40 мин). При этом обстрелам подверглись украинские передовые опорные пункты в Чермалыке, Водяном, Березовом.

Мотузяник отметил, что в Станично-Луганском районе (Луганское направление) ВС ЛНР совершили три обстрела у железнодорожной станции Донец — по одному утром, днем и вечером.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов обвинил украинских силовиков в минометном обстреле представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), которые раздавали гуманитарную помощь жителям прифронтового села Пришиб Славяносербского района (ЛНР).