Кабул, 1 июня, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Правительство Афганистана столкнется с ответными репрессиями, если власти страны казнят 11 талибов в качестве мести за теракт в Кабуле, унесший жизни 90 человек, заявили представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 1 июня сообщает Reuters.

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Если смертные казни будут приведены в исполнение, ответственность будет возложена на администрацию Кабула, заявил представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

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Напомним, талибы заявили, что не причастны к атаке в Кабуле, однако в Национальном директорате безопасности, разведывательном ведомстве Афганистана, считают, что к теракту причастна группа боевиков, интегрированная в «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сам теракт был осуществлен с помощью разведывательной службы Пакистана.

В министерстве иностранных дел Пакистана опровергли обвинения афганских разведслужб, назвав их необоснованными.

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31 мая в столице Афганистана в районе, где находится ряд административных зданий, взорвался заминированный грузовик. В результате теракта погибли более 90 человек, свыше 450 получили ранения.