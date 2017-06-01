Минск, 1 июня, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Нефтепереработка из флагмана экономики Белоруссии превращается в убыточную отрасль. Об этом заявил Александр Лукашенко 1 июня на совещании, посвящённом стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Naftan.by ОАО «Нафтан»

«Мы должны сделать всё, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации», — заявил белорусский лидер, открывая совещание.

Лукашенко отметил, что нефтепереработка является стратегической отраслью страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте — около 17%.

«Тем не менее, её вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается, — констатировал он. — Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух нефтеперерабатывающих заводов сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком».

29 декабря 1962 года на Новополоцкий НПЗ прибыл первый эшелон с нефтью

В 2016 году, по словам Лукашенко, в Белоруссии обозначилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, по предварительным показателям текущего года сальдо оценивается как отрицательное.

«Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль», — признал глава республики, подчеркнув, что ситуация «вызывает серьёзные опасения».

Лукашенко напомнил, что в совершенствование и модернизацию белорусских НПЗ были вложены немалые деньги. Однако, по его словам, должной отдачи до сих пор нет: на запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% не удаётся выйти по сей день.

На снижении эффективности работы, по мнению Лукашенко, «объективно сказалось влияние мировой конъюнктуры, значительное падение цен на нефть». В то же время он констатировал и просчёты по определению стратегии развития отрасли и отсутствие чёткой программы действий правительства по данному вопросу.

«Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства — по отдельным проектам аж до пяти лет, — заявил белорусский лидер. — Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов».

Предприятия республики оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение, а теперь «Нафтан» «еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства», отметил Лукашенко.

Naftan.by ОАО «Нафтан»

Напомним, в ходе очередного нефтегазового конфликта между Минском и Москвой, который был инициирован Александром Лукашенко в начале 2016 года, российская сторона сократила с планируемых 24 млн до 18 млн тонн поставки в республику беспошлинной нефти, производимые из которой нефтепродукты служат важнейшей статьёй экспорта Белоруссии. Это решение негативно отразилось на белорусском ВВП, который за 2016 год сократился на 2,6%.

В первом квартале 2017 года Россия продолжила сокращение объёмов поставок. В феврале Лукашенко признал, что поставки в 2017 году могут сократиться до 12 млн тонн, что, исходя из расчётов, могло привести к падению ВВП республики на 5−6%.

Чтобы восполнить недостаток российской нефти, Белоруссия в минувшем году пробовала закупать нефть у Азербайджана, а затем — у Ирана. Несмотря на урегулирование нефтегазового конфликта с Россией в начале мая, Минск продолжил искать альтернативу российскому «чёрному золоту». Одновременно с этим Александр Лукашенко поручил белорусским ученым «изобрести какой-то новый источник энергии», чтобы Белоруссия «на коленях не ползала перед братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».

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