Москва, 1 июня, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Российская Федерация прорабатывает варианты ответных мер на санкции США в отношении российских граждан, которые, по мнению американских властей, связаны с ядерной программой Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 1 июня, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Печально и вызывает глубокое разочарование, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз», — сказал Рябков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов США объявило о введении санкций против ряда граждан России, Китая и северной Кореи, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию северокорейской ядерной программы.

В частности, в чёрный список попал российский гражданин Игорь Мичурин. По данным Минфина США, он связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.

Данная компания была внесена в чёрные списки США ещё в 2009 году. Американские власти считают, что Korea Tangun Trading Corporation обеспечивает поддержку северокорейской ядерной программы.