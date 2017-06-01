Москва, 1 июня, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Ещё 31 мая в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на научно-технологической конференции «Сопряжение большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — один путь» участники обсудили стратегические приоритеты Большого Евразийского партнёрства. Ключевой темой стало сопряжение ЕАЭС со стратегией «Один пояс — один путь». Также были рассмотрены энерго-экологические стратегии, программы и проекты в сферах плазменных технологий, энергоэффективности, экологической безопасности, использования кросс-отраслевой мультидисциплинарной платформы для виртуальной разработки и испытаний продуктов нового поколения и другие темы.

Roscongress.org Деловой завтрак. ЕАЭС — Индия: стратегическое партнерство

По мнению члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского, построение единого Шёлкового пути должно сопровождаться развитием в странах Союза производств сложной технической продукции, а также повышением уровня технологического развития действующих предприятий, формированием замкнутых цепочек добавленной стоимости на территории ЕАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Активизация совместных усилий науки, бизнеса и государств позволит сблизить уровни промышленного развития наших стран, создаст инновационные производства и выведет реальный сектор экономики Союза на новый уровень», — отметил Сидорский.

1 июня на бизнес-завтраке «ЕАЭС — Индия: стратегическое партнерство» в Санкт-Петербурге было принято решение о старте переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Согласно результатам проведенного совместной исследовательской группой анализа, суммарный прирост ВВП стран ЕАЭС в результате заключения соглашения о ЗСТ с Индией может составить 1,4 млрд долларов США в краткосрочной перспективе и 2,7 млрд долларов США — в долгосрочной. При этом наиболее значительный потенциал роста экспорта в результате создания ЗСТ прогнозируется у Белоруссии (на 20% по сравнению с текущим объёмом), России (18%) и Казахстана (12%). Совокупный же потенциал роста экспорта как для ЕАЭС, так и для Индии, составляет порядка 18%.

«Конечно, реализация этих прогнозов во многом зависит от того, насколько будущие договоренности будут востребованы реальным сектором экономики, — подчеркнула член Коллегии по торговле ЕЭК Вероника Никишина. — В этой связи мы активно привлекаем бизнес к нашей работе, его мнение должно быть учтено в предстоящих переговорах».

Условия временного соглашения о ЗСТ с Ираном стало ключевой темой обсуждения между министром Вероникой Никишиной и министром коммуникаций и информационных технологий Ирана Махмудом Ваэзи на площадке ПМЭФ.

Временное соглашение о ЗСТ охватывает не всю торговлю, а только ограниченную часть товарной номенклатуры, которая представляет наибольший экспортный интерес для сторон. 83,1% общего прогнозируемого увеличения объёма поставок придётся на несельскохозяйственные товары, такие как медикаменты, бумага, одежда, продукция сталелитейной промышленности, различные виды механического и электрического оборудования, автомобили и другое. В случае, если страны ЕАЭС и Иран посчитают преференциальную торговлю эффективной, то в дальнейшем возможен переход к полноформатной зоне свободной торговли.

Министр Никишина также обсудила с министром промышленности и торговли Республики Сингапур Ко По Кун перспективы и сроки заключения Соглашения о ЗСТ с Сингапуром. На данный момент завершается работа над докладом по целесообразности данных действий.

«Выводы исследовательской группы позволят вести более предметный разговор о подписании соглашения, — заявила Никишина. — Исследование предполагается завершить в июне этого года».

В свою очередь, Ко По Кун отметил высокий интерес Сингапура к развитию диалога с ЕАЭС.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум-2017 проходит с 1 по 3 июня в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На 2 июня запланировано выступление на форуме президента России Владимира Путина.