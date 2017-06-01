Москва, 1 июня, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Теперь Габрелянов не управляет принадлежащими НМГ газетой «Известия» и каналом Life78. В ближайшее время Габрелянов прекратит управлять и радиостанцией «Life звук», которая была создана на базе «Русской службы новостей».

TSN Арам Габрелянов

При этом Габрелянов уводит из редакции информационного портала Life многих сотрудников. Вместе команда Габрелянова собирается создавать проект, не связанный с акционерами НМГ.

Сам Габрелянов никак не прокомментировал эту информацию.

В пресс-службе НМГ эту информацию подтвердили, и уточнили, что Габрелянов не работает в компании с 1 июня. Также в пресс-службе уточнили, что Габрелянов перестал быть заместителем генерального директора еще после передачи газеты «Известия» под управление НМГ.

При этом из «Известий» Габрелянов по факту ушел ещё в 2016 году, однако тогда никаких сообщений о его уходе не было, а на сайте он продолжал значиться в качестве одного из руководителей.

Напомним, Габрелянов пришел в НМГ в 2011 году. Холдингу News Media, которым руководит Габрелянов, были переданы в управление газету «Известия», «Русскую службу новостей» и петербургский телеканал Life78. Все эти СМИ так или иначе относятся к НМГ.

Параллельно с этим Габрелянов создал портал Life и одноименный интернет-канал. В последнее время акционеры НМГ разошлись с Габреляновым в видении развития переданых ему в управление СМИ.

Что касается НМГ, то эта группа была образована в феврале 2008 года путём соединения медийных активовОАО «АБ «Россия», Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз» с целью повышения конкурентоспособности и более эффективного управления. Контролирует НМГ Юрий Ковальчук — российский предприниматель, председатель совета директоров банка «Россия».