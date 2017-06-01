Арам Габрелянов вышел из медиа-холдинга Юрия Ковальчука
Москва, 1 июня, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Теперь Габрелянов не управляет принадлежащими НМГ газетой «Известия» и каналом Life78. В ближайшее время Габрелянов прекратит управлять и радиостанцией «Life звук», которая была создана на базе «Русской службы новостей».
При этом Габрелянов уводит из редакции информационного портала Life многих сотрудников. Вместе команда Габрелянова собирается создавать проект, не связанный с акционерами НМГ.
Сам Габрелянов никак не прокомментировал эту информацию.
В пресс-службе НМГ эту информацию подтвердили, и уточнили, что Габрелянов не работает в компании с 1 июня. Также в пресс-службе уточнили, что Габрелянов перестал быть заместителем генерального директора еще после передачи газеты «Известия» под управление НМГ.
При этом из «Известий» Габрелянов по факту ушел ещё в 2016 году, однако тогда никаких сообщений о его уходе не было, а на сайте он продолжал значиться в качестве одного из руководителей.
Напомним, Габрелянов пришел в НМГ в 2011 году. Холдингу News Media, которым руководит Габрелянов, были переданы в управление газету «Известия», «Русскую службу новостей» и петербургский телеканал Life78. Все эти СМИ так или иначе относятся к НМГ.
Параллельно с этим Габрелянов создал портал Life и одноименный интернет-канал. В последнее время акционеры НМГ разошлись с Габреляновым в видении развития переданых ему в управление СМИ.
Что касается НМГ, то эта группа была образована в феврале 2008 года путём соединения медийных активовОАО «АБ «Россия», Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз» с целью повышения конкурентоспособности и более эффективного управления. Контролирует НМГ Юрий Ковальчук — российский предприниматель, председатель совета директоров банка «Россия».