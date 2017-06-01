Челябинск, 1 июня, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В Челябинске создано девять добровольных народных дружин (ДНД). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

Советские дружинники

Органы полиции, при реализации дружин руководствуются Федеральным законом №44-ФЗ от 2 апреля 2014 года («Об участии граждан в охране общественного порядка»). Дружинники совместно с полицейскими охраняют общественный порядок во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в Челябинске. Совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы (ППС) челябинцы-добровольцы патрулируют городские улицы и помогают участковым уполномоченным полиции выполнять работу на ответственном участке.

Как заверяют участники добровольных дружин, основной мотив — искреннее понимание необходимости содействия органам полиции в наведении правопорядка на улицах мегаполиса.

«Цель вовлечения граждан к охране правопорядка — «антинавальнинги», в противовес молодежи, которая увлекается призывами к выходу на улицы и площади. В том числе рассматривает противодействие выступлениям, наподобие тем, что были на фестивалях красок», — говорит один из участников добровольных народных дружин.

Доброволец пояснил, что идет реальная ставка на помощь дружин, соответственно подход к формированию отрядов из граждан серьезный. Отбирают лишь тех, кто подходит. Практически отбирают как для службы в МВД. Не будут приняты в дружины люди с судимостью, и, например, настроенные не патриотически.

«Есть опасения народных волнений, движений, особенно взбаламученной молодежи, неадекватной, и этому всему будут все активней привлекать народные дружины. И мы понимаем, что таким образом государство защищается от технологий вывода на улицы людей. Те, кто идет в дружины, разделяют такой подход, это люди патриотически настроенные, они доверяют Путину, а по-другому и быть не может», — пояснил дружинник.

Гражданин добавил, что практически в каждые выходные он и его товарищи привлекаются на какие-либо мероприятия, которые проходят на улицах и площадях Челябинска. Одним из последних заданий для дружинников стало патрулирование в микрорайоне Челябинска — Парковом. В последнее время в нем возросла преступность, стало неспокойно, полиция решила усилить охрану общественного порядка, в микрорайон направлены усиленные наряды правоохранителей.

Как правило, в ДНД отбираются люди группами, состоящие в каких-либо патриотических или спортивных организациях. Дружине назначается куратор, с которым происходит взаимодействие.

Отметим, всего в Челябинской области официально зарегистрированных, то есть состоящих в реестре, дружин — 75. Если предположить, что в среднем в ДНД состоит по 10 человек, то всего в столице Южного Урала дружины объединяют около 7500 человек.