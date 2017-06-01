Ставрополь, 1 июня, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Десятка лучших крупных моногородов России озвучена на сессии «Моногорода — новые возможности для бизнеса», проводимой в рамках «Петербургского международного экономического форума — 2017». В этот рейтинг вошла промышленная столица Ставропольского края — город Невинномысск, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

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Руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева назвала и остальные развивающиеся моногорода. В их числе Димитровград (Ульяновская область), Набережные Челны (Татарстан), Тольятти (Самарская область), Магнитогорск (Челябинская область), Губкин (Белгородская область), Выкса (Нижегородская область), Юрга (Кемеровская область), Сарапул (Удмуртская область) и Кумертау (Башкортостан).

Это города, которые наработали полезный и эффективный опыт, власти которых смогли найти способы улучшения ситуации и привлечения инвестиций в сферы, не связанные с основным производством.

К 2020 году в монопрофильных городах будет создано 100 зон опережающего развития.

Отметим, что программа экономического развития Невинномысска была удостоена Гран-при от Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по итогам обучения управленческих команд по развитию моногородов. Программа Невинномысска была признана лучшей из 320 представленных.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума 2017 состоялась панельная сессия «Моногорода — новые возможности для бизнеса», где обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности моногородов, стимулирования предпринимательской активности, создания комфортных условий для ведения бизнеса, сообщили ИА REGNUM в Минэкономразвития Ставрополья.

Отметим, что «город химиков», городской округ Невинномысск насчитывает население свыше 115 тыс. человек. Это промышленная столица Ставропольского края с градообразующим предприятием ОАО «Невинномысский азот», входящим холдинг ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Ставропольская делегация в рамках форума также участвовала в работе круглого стола «Российский экспорт: мировой спрос и приоритетные направления», где обсуждались вопросы поддержки несырьевого экспорта, что является актуальным для ставропольских предпринимателей. Ставропольский бизнес активно ищет выходы на мировые рынки сбыта.