Каракас, 4 июня, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Гражданские беспорядки в Венесуэле продолжаются уже около двух месяцев, и лишь набирают обороты. Несмотря на то, что президент Мадуро уже не в первый раз сталкивается с протестными акциями, различия все же есть. Чем отличается противостояние между президентом и оппозицией образца 2014 года от нынешних, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Памятник Симону Боливару на площади Венесуэлы в Каракасе

В 2014 году инициаторами волны протестов стали оппозиционные партии; тогда протестующие призывали отправить Мадуро в отставку и созвать Учредительное собрание для пересмотра Конституции. Красная черта в их акциях была прервана в феврале 2014 года, когда толпа оппозиционеров влилась в мирный студенческий марш по случаю Дня молодежи, поглотила его и вывела на поверхность собственные лозунги.

Дело быстро обернулось вандализмом, мародерством и стычками с полицией, три человека погибли. Далее процесс начался раскручиваться. Оппозиция того периода не была едина внутри себя: одна ее часть требовала отставки Мадуро, другая — тоже хотела его отставки, но не добровольно, а путем выборов; одна часть была активна на улицах, вторая обвиняла первую в чрезмерной радикализации.

Нынешняя оппозиция куда более сплочена, зато рейтинг президента заметно снизился: с 47,2% в 2014 до 30,8% в 2017. Международное положение страны тоже изменилось в сторону больше изоляции.

О характерных особенностях выступлений и подавления протестных акций в 2014 и 2017 годах читайте здесь: Венесуэла: естественная эволюция или режиссируемая революция?

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